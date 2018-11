Genova, Fincantieri al lavoro sul progetto del nuovo ponte

Fincantieri è al lavoro per presentare entro il 26 novembre il progetto, che si andrà ad aggiungere a quelli su cui stanno lavorando le altre aziende invitate, del nuovo viadotto autostradale di Genova. Vertici della società e tecnici stanno discutendo le possibili partnership per costituire un'associazione temporanea d'impresa. Fincantieri dovrebbe occuparsi della sola costruzione in acciaio mentre i partner realizzerebbero le opere edili.