Genova, fermata in autostrada con i pattini: "Seguivo soltanto il navigatore"

Così si è incredibilmente giustificata con gli agenti della Stradale una donna fermata, sabato notte, mentre percorreva i n pattini a rotelle la A10 che collega Ventimiglia a Genova . Ad allertare le forze dell'ordine le segnalazioni da parte di alcuni automobilisti increduli che segnalavano la sua presenza. Sul posto sono state inviate due pattuglie: una ha rallentato i veicoli che venivano da dietro, l'altra ha intercettato la pattinatrice, bloccata in un parcheggio. Per lei è scattata una multa e una segnalazione alla Motorizzazione civile qualora intenda prendere la patente.

In pattini sulla A10, "stavo seguendo il navigatore"

La donna, alla richiesta di spiegazioni, ha candidamente ammesso di seguire le indicazioni del suo navigatore satellitare che aveva indicato quel percorso autostradale come la strada più breve da seguire per raggiungere presto il luogo dove era diretta.

Sulla vicenda la polizia ha diffuso un video di una telecamera di sicurezza in cui si vede la giovane donna mentre pattina all'interno di una galleria. "Questo episodio ci fa capire quanto sia importante la mancanza di consapevolezza dei rischi che si corrono quando si sta sulla strada in modo scellerato - ha dichiarato Paolo Maria Pomponio, direttore del Servizio Polizia stradale -. Che ci vuole a comprendere cosa mi potrà accadere se mi accingo con i pattini a percorrere l'autostrada, con tutti i tir e le auto che mi sfrecciano di fianco?", si chiede in maniera provocatoria.