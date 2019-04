Genova, è caccia al maniaco seriale che adesca le ragazzine sui bus

Ricariche e denaro in cambio di immagini sexy - Come riporta Il Secolo XIX, il ricercato opera sempre allo stesso modo: dopo aver avvicinato le minori, consegna loro un foglietto a quadretti precompliato in cui promette ricariche telefoniche, capi d'abbigliamento griffati o denaro in cambio di "compagnia oppure foto o video sexy". "Mi raccomando: utilizzate solo il contatto su WhatsApp per inviarmi materiale o contattarmi", si legge in fondo al biglietto.



Un tipo insospettabile - Secondo gli investigatori, si tratta di un "tipo insospettabile" che agisce su quasi tutte le linee della città, dalla periferia al centro. Tra gli altri accessori ricorrenti nei racconti delle vittime di molestie figurano anche un taccuino in mano, auricolari bianchi e giaccone nero.