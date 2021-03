Genova, disturbavano lezioni in Dad: denunciati tre giovani

Web

La polizia postale di Genova ha denunciato tre ragazzi, di cui uno minorenne, residenti nelle province di Milano e Messina. I tre da mesi interrompevano le lezioni di diverse scuole in Italia svolte in modalità Dad sulle piattaforme informatiche in videoconferenza. I ragazzi facevano parte di gruppi Telegram e Instagram, creati appositamente con la finalità di disturbare i docenti e provocare la sospensione delle lezioni.