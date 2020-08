Genova, disperso dopo un bagno: sub lo cercano per tutta la notte ma era a casa

Decine di sub e agenti hanno cercato per ore un 44enne, anche con l'ausilio di un elicottero, pensando che fosse disperso in mare a Sestri Levante (Genova) dopo un bagno notturno. Invece era vivo e stava bene. Domenica mattina, da casa, ha chiamato i carabinieri per denunciare di avere perso i documenti. "Non ricordo dove ho lasciato gli indumenti", avrebbe spiegato l'uomo. L'ipotesi è che fosse ubriaco.