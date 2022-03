Genova, crollo ponte Morandi: Aspi chiede il patteggiamento

Lo rende noto la stessa società. Aspi è iscritta nel registro degli indagati per responsabilità amministrativa dell'ente . La procura ha dato parere favorevole ma si attende la decisione del giudice per le indagini preliminari.

"Resta in Autostrade per l'Italia - si legge in una nota della società - la piena consapevolezza che non si potrà mai dimenticare la tragedia del 14 agosto 2018 con il suo carico non commensurabile di dolore e sofferenze che ha profondamente segnato anche la società e tutti i suoi dipendenti".

Concordata pena da 30 mln di euro Secondo quanto riportato da "La Repubblica", la società e la procura avrebbero concordato una pena complessiva di 30 milioni di euro che, in caso di parere favorevole del gup Paola Faggioni, andranno a finire nel Fondo unico di giustizia.

Anche Spea chiede di patteggiare Anche Spea, la società che si occupava delle manutenzioni e ispezioni per Aspi, ha chiesto di patteggiare. Anche Spea è indagata per responsabilità amministrativa dell'ente.