Genova, confessa il killer del 38enne ucciso a colpi di pistola: "Ero geloso"

In casa della donna, dove è partita la lite, poi culminata in via Polleria, gli investigatori della squadra mobile hanno trovato un chilo di cannabis. Giribaldi, difeso dall'avvocato Paolo Scovazzi, dovrà essere interrogato anche dal gip per la convalida che però non è stata ancora fissata.

Disposti accertamenti sull'arma - La procura di Genova ha disposto accertamenti sulla pistola Beretta calibro 22 usata da Giribaldi per uccidere Di Palo. L'arma non ha la matricola abrasa ma sarebbe illeggibile. Giribaldi ha spiegato di averla trovata un anno fa nel parco del Peralto e di portarla dietro per andare a comprare la droga visto che in passato era stato rapinato.

La dinamica - Martedì pomeriggio, Giribaldi si è presentato a casa della sua amica dove c'era anche la vittima con un suo amico. Quest'ultimo ha litigato in strada con il portuale, il quale ha sparato un colpo contro il muro, una sorta di avvertimento per dire ai due di andarsene. L'amico invece è risalito ad avvertire il 37enne che a sua volta è sceso. Giribaldi ha fatto per andare via, ma Di Palo lo avrebbe seguito urlandogli contro e insultandolo, a quel punto gli altri spari, almeno due di cui uno solo ha colpito la vittima, che è morta quasi sul colpo.

Giribaldi, nel corso dell'interrogatorio, ha spiegato di essere "dispiaciuto per avere ammazzato una persona e per essersi rovinato la vita".