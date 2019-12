Genova, cadono calcinacci in galleria: chiuso tratto dell'A26

Nella galleria Bertè, sulla A26 in direzione Genova, sono caduti calcinacci, finiti nella corsia centrale. Il crollo non ha coinvolto mezzi in transito. Il tratto da Masone fino al bivio A26/A10 è stato chiuso con uscita obbligatoria a Masone, ad eccezione dei mezzi pesanti che restano in coda. Si è formata una coda di un chilometro. Sul posto sono intervenuti le pattuglie della polizia stradale e le squadre dei tecnici di Autostrade.