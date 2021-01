Genova, arrestato in Ecuador latitante condannato per nacrotraffico

lapresse

I militari della guardia di finanza di Genova hanno rintracciato in Ecuador un 59enne di Sarzana (Sp). L'uomo, condannato nel 2017 dalla Corte d'Appello di Genova a 13 anni e 10 giorni di reclusione e 60mila euro di multa per reati di concorso in traffico di sostanze stupefacenti commessi tra il 2008 e il 2010 nel territorio della Spezia, si era reso immediatamente latitante; deve scontare una pena residua di oltre 10 anni di reclusione.