G8 Genova, Corte Conti: danno da attribuire a lacune legislative

I giudici della Corte dei Conti della Liguria hanno assolto dalla richiesta di risarcimento per danno patrimoniale indiretto 26 poliziotti per i pestaggi della Diaz durante il G8 di Genova del 2001. I fatti contestati dalla procura contabile ligure riguardano i risarcimenti imposti dalla Corte Europa dei Diritti dell'Uomo. Per i giudici contabili la condanna dell'Italia è avvenuta proprio per la mancanza del reato di tortura nella legislazione italiana.