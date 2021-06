03 giugno 2021 16:01

Albergo si dichiara "no vax": immediata la shitstorm su Facebook

E' bastato un post su Facebook in cui si dichiaravano "no vax" e che avrebbero accettato solo clienti non vaccinati per far scatenare una shitstorm. E' quanto successo a un B&B di La Spezia la cui storia la raccontiamo qui.