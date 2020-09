Fondi Lega, perquisizioni Gdf in Comune nel Ferrarese

Perquisizioni della guardia di finanza negli uffici del Comune di Bondeno, in provincia di Ferrara, nell'ambito dell'inchiesta sui fondi della Lega. In particolare questo filone di indagine riguarda il presunto riciclaggio di parte dei 49 milioni di euro ottenuti dal Carroccio come rimborsi elettorali grazie a bilanci non trasparenti all'epoca della gestione del leader Umberto Bossi e dell'ex tesoriere Francesco Belsito.