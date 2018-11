Crollo ponte Morandi, salta interrogatorio ad Castellucci

A causa dell'astensione degli avvocati, in protesta contro la riforma della prescrizione, è saltato l'interrogatorio dell' amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, in programma per il 23 novembre. Il manager è indagato insieme ad altre 20 persone, oltre alle due società Aspi e Spea, per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto. Non è ancora nota la data della nuova convocazione.