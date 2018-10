Crollo ponte Morandi, Bucci: gara ricostruzione punto critico

"I punti più critici del mio piano per ricostruire il ponte sono trovare un meccanismo di assegnazione blindato, soggetto il meno possibile a ricorsi per avere i lavori operativi al 100%. Il secondo punto chiave è: chi paga?". Lo afferma il sindaco-commissario Marco Bucci, a Genova, aggiungendo: "Chiederò a Aspi di pagare entro 30 giorni il nuovo ponte in anticipo e se questo non dovesse succedere allora possiamo andare a chiedere il prestito alle banche".