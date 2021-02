Crollo cimitero a Camogli, vigili del fuoco recuperano bare in fondo al mare

Sono circa duecento le bare trascinate via da una frana e in parte finite in mare a Camogli (Genova) a seguito del crollo di una porzione del cimitero, situato sulla linea di costa della località turistica, a circa 50 metri sul livello del mare. La frana ha distrutto e fatto scivolare in acqua anche due cappelle con le salme contenute all'interno.

Leggi l'articolo e guarda il video del crollo