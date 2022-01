Covid, ubriaca in pizzeria sputa a un cliente e ai poliziotti che le chiedono di mettere la mascherina: denunciata

Polizia

Ubriaca in pizzeria sputa a un cliente con il quale aveva litigato, arrivano i poliziotti che tentano di calmarla, chiedendole di mettere la mascherina, e sputa anche a loro. E' accaduto venerdì sera in una pizzeria a Genova. La donna, che è stata portata in questura per l'identificazione, ma non ha collaborato e ha continuato a sputare a chi aveva vicino, è stata denunciata, tra le altre cose, per violenza privata e oltraggio a pubblico ufficiale.