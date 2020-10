Covid, sindaco Bucci: "Stretta su orari in quattro aree di Genova"

ansa

In quattro aree di Genova si va verso una "chiusura" della circolazione al pubblico "dalle ore 9 delle sera fino alle 6 del mattino". Lo ha annunciato il sindaco Marco Bucci. "Con la ministra degli Interni Lamorgese e il prefetto concorderemo le modalità", ha spiegato. In tali aree "si potrà circolare soltanto se si va in uno specifico esercizio commerciale, in un ristorante o in un bar con posti a sedere".