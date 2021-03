Covid, nove contagi da un operatore no vax in un ospedale ligure

Se non bastassero le parole del 73enne Mario Draghi che si è detto pronto a vaccinarsi AstraZeneca ("Mio figlio si è già vaccinato in Inghilterra", ha affermato in conferenza stampa), sono pronti a scendere in campo, anzi meglio, nella campagna vaccinale i vip dello sport e dello spettacolo. Da Francesco Totti a Beppe Fiorello, da Ciro Immobile a Alessandro Gassmann, i famosi sarebbero pronti a farsi immortalare mentre ricevono la prima dose del siero anglo-svedese, per convincere gli italiani ad aderire alla vaccinazione di massa anti-Covid. Un'ipotesi che potrebbe risultare più efficace di qualsiasi spot e invito istituzionale, come riporta Il Messaggero. Un po' come è accaduto con gli scatti del Presidente della Repubblica Mattarella e della senatrice Liliana Segre