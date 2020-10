Covid, 81 positivi su cento in una Rsa a Varazze: tutti asintomatici

Un focolaio Covid è stato individuato a Varazze (Savona) nella residenza per anziani "Santa Caterina", dove 81 ospiti su cento sono risultati positivi al test. A far scoprire il cluster nella Rsa è stata una patologia vascolare riscontrata su uno degli anziani. L'uomo, portato in ospedale, è stato sottoposto a tampone e, dopo il risultato positivo, sono scattati i controlli su ospiti e dipendenti della struttura. I contagiati risultano tutti asintomatici.