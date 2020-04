Coronavirus, Toti: "Test a saponetta affidabili e fondamentali per la riapertura, governo dia linee guida"

Giovanni Toti mette fretta al governo sui test sierologici. "Il tema è delicato ed è chiaro che ci sia prudenza in questo senso, ma sarebbe opportuno dare delle linee guida per tutti, altrimenti il rischio che si corre è che ognuno vada per conto suo", afferma il governatore della Liguria, in collegamento con "Mattino Cinque".

Toti parla poi di test a saponetta, esami rapidi che hanno "un'affidabilità molto importante", come spiegato da alcuni dei tecnici che stanno provando questo tipo di analisi all'ospedale San Martino di Genova. "Gli standard dovrebbero essere dati dal governo e dovrebbe farlo in fretta perché se aspettiamo di più alla fine non serviranno più neanche quei test", dice il presidente della Regione Liguria.