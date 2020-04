Coronavirus, Toti: ordinanza per aprire alcuni cantieri

"Domani ci troveremo con i tecnici e gli assessori competenti per parlare del decreto-ordinanza che colmerà alcune lacune del provvedimento governativo che prolunga il lockdown fino al 3 maggio". Così Giovanni Toti. E' "imbarazzante che restino bloccati alcuni cantieri come quelli per la fibra ottica", ha spiegato il presidente della Regione Liguria, sottolineando che consentirà la manutenzione degli stabilimenti balneari e la silvicoltura.