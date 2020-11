Coronavirus, Toti e il tweet sugli anziani: "Sono stato frainteso, se ho offeso qualcuno chiedo scusa"

"Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso". Così il governatore della Liguria Giovanni Toti prova a fare chiarezza dopo le polemiche nate in seguito a una frase sugli anziani morti per Covid . "La frase è stata mal interpretata a causa del taglio erroneo su Twitter di un mio post", ha aggiunto. Nella frase in questione si parlava degli anziani come "non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese".

"Chiedo scusa se ho offeso qualcuno" - E allora lo stesso Toti ha provato a spiegare. "Cari amici, sta girando un mio tweet su cui vorrei chiarire due concetti e, innanzitutto, chiedere scusa se ha offeso qualcuno poiché non rappresenta minimamente il mio pensiero. La frase è stata estrapolata da un concetto più ampio e mal interpretata a causa del taglio erroneo su Twitter di un mio post. Non a caso su Facebook, dove il testo è stato pubblicato integralmente, le stesse frasi non hanno creato il medesimo scalpore", ha detto il governatore,

"Proteggere gli anziani" - "Il concetto è: bisogna proteggere gli anziani. Il cinico è chi non lo fa. Il fatto che le persone oltre i 75 anni siano in pensione consente loro di proteggersi senza per questo dover fermare l'economia del Paese. Il 40% dei ricoverati ha oltre 75 anni di età. Oltre il 95% dei deceduti per Covid ha più di 75 anni di età. L'età media dei decessi è di 84 anni. Servono misure anagrafiche di protezione per queste categorie se vogliamo sconfiggere il virus", ha aggiunto Toti.

"Basta demagogia" - "A me sembra francamente più immorale un Paese che vieta scuola e sport ai giovani a cui il Covid fa poco, mentre non tuteliamo coloro che invece per il virus rischiano di morire. Basta demagogia e muoviamoci dove serve senza distruggere il Paese. Questo è quello che volevo dire e spero che facciate girare il più possibile il mio messaggio di chiarimento, con la stessa velocità con cui si fa un processo sui social", ha concluso Toti su Facebook.

Il post su Twitter - Il tweet, in cui è stata riportata una frase tagliandola da un post più lungo pubblicato su Facebook, è questo: "Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate". Immediate le reazioni e i commenti da parte di utenti ed esponenti politici.

Pd Liguria: "Parole agghiaccianti" - Subito dopo il tweet la sezione locale del Pd ligure aveva definito "agghiaccianti" le parole di Toti. "Per Toti le persone si distinguono fra utili e inutili a secondo del loro valore produttivo. Una frase indegna, soprattutto di un rappresentante istituzionale, che ha tenuto anche la delega alla Sanità. Toti chieda immediatamente scusa e si vergogni. E se non è in grado di garantire la salute dei cittadini liguri, tutti, si dimetta", si legge in una nota.

M5s aveva chiesto chiarezza - Anche il M5s aveva prontamente chiesto le scuse del governatore: "Giovanni Toti chiarisca esattamente cosa intende quando parla di persone perlo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese'. Gravissime poi le sue parole in merito al peso minore alle vittime di sabato. Chieda umilmente perdono: ha offeso il concetto stesso della nostra società e noi tutti che facciamo tesoro dei nostri anziani", hanno fatto sapere dal Movimento.