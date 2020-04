Coronavirus, l'allarme dei balneari: "Pronti ad aprire, ma serve protocollo di sicurezza"

Fase 2 e coronavirus: una sfida enorme per il Paese che dovrà cercare la ripartenza, soprattutto economica, non dimenticando la sicurezza. Per alcune categorie il rischio perdite è altissimo, lo sanno bene i balneari la cui stagione estiva è ancora in forse. "Abbiamo già avuto perdite per migliaia di euro", sottolinea a "Mattino Cinque" Bettina Bolla, titolare di uno stabilimento a Varazze, in Liguria.

"Non sappiamo al momento che misure abbiamo, attendiamo indicazioni dal governo e le chiediamo da due mesi", sottolinea Bolla. Distanziamento, plexiglass, misure di sicurezza: "Ci servono protocolli precisi per immaginare una stagione", conclude la titolare dello stabilimento.