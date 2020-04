Coronavirus e fase 2, negoziante di abiti: "Impensabile riuscire a pagare gli invenduti"

"Con tutte le restrizioni e la mancanza di turismo sarà impensabile riuscire a pagare la merce acquistata e rimasta invenduta". E' la denuncia di una negoziante di Sarzana, in provincia di La Spezia, in Liguria che a "Mattino Cinque" spiega la sua condizione. Per l'imprenditrice si tratta di una situazione che riguarda, purtroppo, tutti i negozianti.

"La soluzione è unica per tutti", precisa l'imprenditrice che chiede l'aiuto del governo per ripartire la perdita tra i componenti della filiera. "Sarebbe opportuno revocare tutte le iscrizioni dei pagamenti non andati a buon fine nei registri dei protesti", conclude la negoziante che spiega che solo in questo modo potrebbe riuscire a superare questo momento di forte crisi.