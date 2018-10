Collisione navi in Corsica, macchia di petrolio davanti alla Liguria

I controlli successivi alla alla collisione tra due navi al largo della Corsica hanno rilevato una macchia di petrolio di fronte alle coste liguri, ma fuori dalle acque italiane. Sul posto stanno già intervenendo due mezzi antinquinamento. La macchia dovrebbe estinguersi entro lunedì, ma in ogni caso, secondo la Capitaneria di porto, se le condizioni meteo non cambieranno non dovrebbe raggiungere le coste della Liguria.