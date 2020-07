Cantieri autostrade in Liguria, sentiti da pm operai 

Una quindicina di tecnici e responsabili dei cantieri sono stati sentiti, in questi giorni, come persone informate dei fatti nell'ambito dell'inchiesta sulle ispezioni nelle gallerie in Liguria. I testi hanno, in parte, confermato quello che per gli investigatori stava già emergendo: le ispezioni non erano approfondite, si passava con la macchina e si guardava esternamente il tunnel. Per la procura avrebbero dovuto usare strumentazioni migliori.