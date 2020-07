Cantieri autostradali, oscilla un cartello: la olizia chiude l'A10 a Genova

Non bastavano i cantieri delle gallerie a creare disagi al traffico in Liguria: l'autostrada A10 è stata infatti chiusa brevemente a Genova, in direzione Ponente, a causa di un cartello stradale che è stato visto oscillare in modo ritenuto pericoloso. Dopo la segnalazione di un automobilista, la polizia stradale ha chiuso l'autostrada per alcuni minuti in attesa dell'arrivo dei tecnici. Dopo poco il tratto è stato riaperto su una sola corsia.