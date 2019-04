Buca sulla strada per Portofino: tratto riaperto in tempi record

"Non c'è pace, ma supereremo anche questa, in fretta e bene, rimboccandoci le maniche come sempre. Stiamo già lavorando alla buca che si è aperta sulla strada tra Santa Margherita e Portofino; non si tratta della strada crollata e ricostruita , ma di un altro tratto della medesima provinciale". Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha commentato così la temporanea chiusura della carreggiata che ha bloccato per qualche ora il flusso di turisti che tentava di lasciare il borgo. Al momento la voragine è coperta con delle assi per permettere il transito delle auto.

"I sindaci di Portofino e Santa Margherita e il Consigliere della Città Metropolitana Franco Senarega sono sul posto con le aziende incaricate per correre ai ripari - ha spiegato ancora Toti -. Evidentemente il mare o l'acqua proveniente dal monte ha danneggiato la carreggiata anche lì, durante la grande perturbazione di ottobre. Ma non ci pieghiamo e non ci arrendiamo e siamo già al lavoro. Guardiamo avanti".



"Diamo la precedenza alle auto in uscita, appena saranno tutte transitate - ha sottolineato Senarega - la strada sarà aperta anche in direzione di Portofino con un senso unico regolato da persone. Si potrà dunque raggiungere il borgo anche di sera".



"Il crollo è avvenuto nel territorio del comune di Portofino, oltre Paraggi in direzione del borgo, - ha affermato l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, - quindi non interessa il tratto che è stato ricostruito a tempo di record e inaugurato nelle scorse settimane. I lavori inizieranno subito per consentire l'accessibilità in vista del 1° maggio, poi verranno realizzati interventi più strutturali. Il crollo è avvenuto in un punto che non aveva dato segni di cedimento dopo la mareggiata di fine ottobre, ma è comunque un evento legato all'azione del mare".



Lunedì mattina, intanto, la strada sarà chiusa al mattino per eseguire i lavori di ristrutturazione che dovrebbero terminare in poche ore. Si prevede perciò di riaprire in modo definitivo la strada nei due sensi nel primo pomeriggio.