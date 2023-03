"Attenti al lupo", l'avviso di un sindaco dell'Imperiese: "Riflettere sul perché si sia spinto al mare"

"Ma non per fare colazione", esordisce con una battuta il sindaco di Badalucco (Imperia) Matteo Orengo raggiunto al telefono da Tgcom24. Il primo cittadino è salito alla ribalta delle cronache perché sul sito del suo comune ha fatto pubblicare l'avviso di "Attenti al lupo". Due, infatti, gli esemplari ripresi dalle telecamere di sorveglianza del Comune alle 5 di mattina. Ma lui precisa: "Non voglio allarmare nessuno, il lupo non attacca l'uomo e da noi la sua visita è una novità, ma meglio prevenire", spiega.

"E' davvero un avviso dato per informare e per invitare a prestare attenzione, soprattutto se si porta a spasso il cane o se si passeggia con un bambino. Non voglio allarmare nessuno, il lupo di solito non attacca l'uomo, per natura è molto diffidente e se vede del movimento, non si avvicina", insiste Orengo a Tgcom24.

"Tutti i giorni - ricorda - si parla di città invase dai cinghiali. Vedere i lupi, da noi, a nove chilometri dal mare, rappresenta un caso eccezionale e magari rimarrà tale. Comunque, ho un incontro con la Forestale per conoscere se ci sono e se si possono applicare protocolli di contenimento, per preservare noi e loro".

"Mi preoccupa - sottolinea il sindaco, facendo trasparire amarezza dalle sue parole, - il fatto che animali selvatici si spingano fino in città. Probabilmente hanno mancanza di cibo e acqua nel loro habitat, è questo che deve destare allarme".

Ma da dove provengono questi lupi, sempre che non si tratti di ibridi? "Mi sono fatto l'idea - risponde il primo cittadino di Badalucco - che possano trattarsi di quelli reintrodotti nel Parco nazionale del Mercantour, sopra Nizza, in Francia. Sa, il lupo non conosce i confini e, se assetato e affamato, può essersi spinto fino al mare. C'è, dunque, un problema di sua incolumità oltre che di quella dei cittadini".