AstraZeneca, Toti contro il Cts: "Ecco la lettera con ok a open day"

Dopo le polemiche sugli open day vaccinali in seguito alla morte della 18enne Camilla Canepa, il presidente della Liguria, Giovanni Toti, attacca il Cts, pubblicando la lettera della Struttura commissariale secondo cui "il Cts non rileva motivi ostativi" all'organizzazione "di vaccination day" per offrire "i vaccini a vettore adenovirale a tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni". E chiede "un parere finalmente chiaro, definitivo e inequivocabile".