Arresti ex Aspi, per Castellucci ipotizzata anche tentata truffa

La procura di Genova indaga per tentata truffa per le spese per rimediare agli errori di progettazione delle barriere fonoassorbenti fatte passare come migliorie. Nel fascicolo risulta indagato l'ex amministratore delegato di Aspi e di Atlantia Giovanni Castellucci. Secondo l'accusa, la vecchia gestione di Aspi avrebbe ottenuto un tornaconto economico per diminuire i debiti assunti verso lo Stato con la sottoscrizione della Convenzione unica.