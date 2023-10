Arenzano (Genova), pavoni "scappano" dal parco e girano in paese: il Comune li regala

un gruppo di pavoni ha lasciato l'habitat naturale del parco comunale di Negrotto Cambiaso e si è insediato in pianta quasi stabile ad arenzano, in provincia di Genova, creando una serie di disagi agli abitanti. Al punto da portare il Comune a decidere di regalarli a enti e associazioni no profit.

"Ormai sono i padroni del paese, stanno sempre in giro", spiega all'inviato di "Mattino Cinque News" un arenzanese sui settant'anni. In effetti, come dimostrano le immagini del servizio del programma mattutino di Canale 5, gli animali si muovono indisturbati per campi e strade, dalla stazione al bar, senza alcuna paura dell'uomo.



Il problema è sorto quando qualcuno ha pensato bene di dar cibo ai pavoni lontano dal parco. Così molti animali hanno cominciato a riprodursi e moltiplicarsi. Si parla di decine di esemplari a spasso per Arenzano.

"Molte persone adesso lamentano la sporcizia e il pericolo per chi circola in auto o in moto", spiega Lucia Ferrari, assessore all'Ambiente del comune. "Inoltre, quando corteggiano le femmine, i pavoni lanciano urli striduli veramente fastidiosi".