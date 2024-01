Paga 50mila euro per... l'auto di Angelina Jolie: truffato un 40enne di La Spezia

Un uomo di La Spezia sulla quarantina, che aveva iniziato a chattare tramite Facebook con un sedicente profilo di Angelina Jolie, a un certo punto ha accettato la proposta della presunta attrice di vendergli la propria auto, ma, in cambio di 50mila euro, ha ricevuto "solo" il video dell'imbarco sulla nave della vettura che in Italia non è mai arrivata.

"Ovviamente si trattava di una truffa", spiega Alessandro De Nanni della Polizia Postale.