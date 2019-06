'ndrangheta in Liguria, condannati un'ex deputata Udc e l'ex sindaco di Lavagna

La Mondello, condannata per voto di scambio, è stata anche sospesa dai pubblici uffici per un anno e dal diritto elettorale per un anno e sei mesi. Sanguineti, condannato per voto di scambio e abuso d'ufficio, è stato sospeso dai pubblici uffici per un anno e dal diritto elettorale per 5 anni.



Condanne più pesanti per gli esponenti locali della criminalità organizzata: 16 anni e 6 mesi a Paolo Nucera, 15 anni e 8 mesi a Francesco Antonio Rodà, 9 anni e 6 mesi a Francesco Nucera. L'inchiesta era nata nel 2016 e aveva portato all'arresto dei presunti boss e, ai domiciliari, dei politici. Tra gli affari che secondo i giudici avevano legato gli esponenti della 'ndrangheta con l'amministrazione comunale di Lavagna ci sono lo smaltimento dei rifiuti e la gestione di chioschi sul lungomare; dopo gli arresti, il consiglio comunale di Lavagna fu sciolto per infiltrazioni mafiose.



"Me lo aspettavo perché ero il simbolo politico di questo processo. Ma sono completamente innocente come emergerà in appello", ha commentato la Mondello in aula subito dopo la condanna. L'ex sindaco, invece, ha ribadito di non sentirsi "colpevole di niente. Se avessi qualcosa da rimproverarmi lo farei. Ma io non ho fatto nulla".



Prima di diventare sindaco di Lavagna nel 1980, incarico mantenuto per 24 anni, e proseguire la carriera politica come parlamentare in Forza Italia, nel Pdl e nell'Udc, Gabriella Mondello, 75 anni, divenne nota al grande pubblico nel 1973 come campionessa di Rischiatutto. Nella trasmissione di Mike Bongiorno rimase a lungo imbattuta come esperta di Giovanni Verga.



Parlamentare per tre legislature (XIV, XV, XVI), fu componente dell'VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici) e della Commissione per la semplificazione della legislazione. Laureata in lettere, era stata anche insegnante di scuola media superiore.