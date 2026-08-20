Il treno Frecciabianca 8601 partito da Genova e diretto a Roma si trova attualmente fermo presso la stazione di Riva Trigoso a causa di un guasto provocato da un fulmine. Secondo quanto si apprende, i passeggeri sono stati trasferiti a bordo di un altro convoglio al fine di poter proseguire il viaggio. A causa del disguido la circolazione ferroviaria è rallentata dopo lo stop verificatosi alle ore 9 a causa di un guasto alla linea a Genova Brignole. "I treni Intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza, fino a 80 minuti", ha comunicato Rfi. Il servizio meteorologico ha reso noto che il territorio del capoluogo ligure è interessato da un temporale autorigenerante che ha provocato accumuli pluviometrici che, a monte, hanno superato i 60 mm.