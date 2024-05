Maltempo Liguria, frana sulla strada: chiusa statale 523

A causa di una frana provocata dal maltempo e dalle ultime abbondanti piogge è stata chiusa al transito in Liguria la strada statale 523 Sestri Levante- passo di Cento Croci tra località Casali e il bivio per San Pietro Frascati in comune di Castiglione Chiavarese (Genova).

Unico collegamento della val di Vara resta la strada comunale per la frazione di Campegli. Non risultano persone o mezzi coinvolti. Disagi per i pendolari della vallata diretti alle fabbriche Fincantieri e Arinox e per le centinaia di studenti che utilizzano i mezzi pubblici.