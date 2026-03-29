Licata (Agrigento), crolla palazzina di tre piani: si cerca un uomo

Una palazzina di tre piani, in via Soldato d'Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perché pericolante, è crollata nella serata di domenica 28 marzo. La costruzione era transennata poiché a rischio crolli, ma, a quanto pare, veniva a volte abitata da senza casa o immigrati irregolari. "L'allarme è stato lanciato al 112 da un extracomunitario. L'uomo ha detto che erano in tre in quella palazzina. Lui e un altro, sono riusciti a scappare. Il terzo uomo non si sa dove sia", dice il sindaco di Licata Angelo Balsamo, accorso sul posto. I soccorritori e le forze dell'ordine non hanno trovato però chi ha fatto la segnalazione al 112.