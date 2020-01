Libro sul celibato dei sacerdoti, nessun giallo in Vaticano: Ratzinger sapeva

In Vaticano non c'è nessun giallo, e non è scattata nessuna trappola dopo la pubblicazione, in un libro del cardinale africano Robert Sarah uscito in Francia, di uno scritto del Papa emerito Benedetto XVI sul celibato dei preti. Una fonte vaticana aveva infatti riferito che Ratzinger non sapesse che i suoi appunti sarebbero stati utilizzati per la stampa: il cardinale Sarah, invece, ha diffuso le lettere con l'autorizzazione.

La fonte vaticana aveva riferito ad alcuni quotidiani europei che Benedetto XVI non era stato informato dal cardinale che i suoi appunti sarebbero stati inseriti nel libro, e così si era gridato al complotto puntando il dito contro il porporato ultraconservatore, accusato di aver cercato di strumentalizzare il Papa emerito. In realtà, Ratzinger era chiaramente al corrente del fatto che il suo contributo sarebbe stato pubblicato nel libro, e a testimoniarlo sono tre lettere diffuse da Sarah: nelle missive Benedetto XVI conferma che "da parte mia il testo può essere pubblicato nella forma prevista".

Chiarito il mistero, in Vaticano non si placa però il dibattito sull'opportunità di regolamentare la figura del Papa emerito. Che per alcuni dovrebbe rimanere in silenzio per non oscurare la figura di Papa Francesco, mentre per altri dovrebbe poter avere in ogni caso l'opportunità di dire la sua.