Lecco, ritrova libretto di risparmio con 1000 lire: oggi vale 50mila euro
A "Mattino Cinque" Umberto Libassi, 72 anni: "Trovato in un vecchio baule in soffitta"
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In diretta a "Mattino Cinque" Umberto Libassi racconta di aver trovato in un vecchio baule in soffitta un libretto di risparmio con 1000 lire depositate nel 1963 presso la Cassa di Risparmio di Trieste. "Dicono che oggi il valore sia di 50mila euro circa, quello che avviene è tutto di guadagnato" ha detto l'uomo di 72 anni originario dell'Alta Valsassina.
"In un primo momento non ci ho fatto caso, era in mezzo a documenti scaduti. Poi però ho guardato meglio e mi sono ricordato che a 9 anni mi era stato regalato dai miei genitori, un piccolo pensiero nella speranza che nel tempo sarebbe poi aumentato" ha raccontato l'uomo spiegando che all'epoca si trattava di una pratica diffusa per garantire una forma di risparmio ai figli. "Ho chiesto aiuto all'Associazione Italia di Roma e c'è chi se ne sta occupando perché la banca oggi non esiste più ma mi hanno detto che c'è margine per lavorare" ha concluso Umberto Libassi.