Il rischio, però, è quello della prescrizione: spesso questo tipo di depositi vengono considerati "rapporti dormienti", se non movimentati per oltre dieci anni (e se il saldo supero i 100 euro). Nel caso dell'attore, però, potrebbe esserci una scappatoia: l'uomo non era a conoscenza del libretto aperto a suo nome quando aveva appena nove anni: per questo gli esperti stanno valutando se il credito maturato possa non essere soggetto a prescrizione. La pratica era molto diffusa in quegli anni: spesso i genitori aprivano libretti intestati ai figli come forma di risparmio per il futuro. Non è la prima volta che accade un caso simile in Italia: altri libretti storici riemersi hanno dato origine a cause e richieste di rimborso.