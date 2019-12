Lettera di un boss al 41 bis ai giovani: "Non seguite falsi miti come me"

"Non prendete esempio da persone come me che si sono rovinate la vita", "abbandonate la droga e l'alcol e godetevi la vita lavorando onestamente e con dignità", così "non dovete avere la paura di chi bussa alla vostra porta". E' l'invito ai giovani dei rioni a rischio di Catania che arriva dal boss ergastolano Sebastiano "Iano" Lo Giudice, 42 anni, detenuto da quasi 10 in regime di 41 bis nel carcere di Spoleto per associazione mafiosa, estorsioni, traffico di droga e per diversi omicidi commessi tra il 2001 e il 2009. Lo fa con una lettera inviata al suo legale Salvatore Leotta: "Istruitevi, aprite gli occhi e lasciate perdere i falsi miti".