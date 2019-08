Boss si traveste come la figlia per evadere dal carcere ma il camuffamento finisce male

Claudino De Silva, narcotrafficante a capo di una pericolosa gang brasiliana, era disposto a tutto pur di evadere dal carcere di Rio de Janeiro e per farlo si è servito anche della figlia diciannovenne. Per fuggire ha pensato infatti di travestirsi come la ragazza per riuscire a fuggire dalla galera, lasciando la giovane dietro le sbarre al suo posto. Munito di parrucca, maschera al silicone e felpa da teenager ha messo in atto il travestimento.