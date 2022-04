Lei gli manda messaggi d'amore e lui le dà decine di migliaia di euro: indagata

La storia, tra una romena di 26 anni e un 50enne di Roma , è andata avanti a lungo. Finché l'uomo si è reso conto di essere stato imbrogliato e la denuncia. Adesso la giovane è indagata per averlo raggirato e dovrà affrontare un processo. La "Repubblica" racconta i dettagli della vicenda dicendo che la Procura in questo caso ha individuato un nuovo reato.

Con i sentimenti "non si gioca"

- Giocare con i sentimenti, illudere una persona di voler costruire un rapporto avendo in realtà l'obiettivo di incassare dal partner più soldi possibile è stato considerato dai magistrati un reato, tanto che hanno deciso di indagare la ragazza. Di solito in questi casi gli inquirenti contestano la circonvenzione d'incapace. In questo caso la vittima è tutt'altro che "un soggetto incapace di intendere e di volere", né una "persona fragile". Semplicemente, si è ritrovato ad essere stato raggirato ad arte. Qualcosa di simile al caso del principe Bonanno di Linguaglossa, innamorato di una giovane bielorussa. Ma qui, appunto, i magistrati non parlano di "circonvenzione di incapace".

Nel 2019 la "relazione"

- I fatti risalgono al 2019, quando lei, Magdalena Tafta, e lui, 50 anni, si conoscono. Lui si innamora perdutamente, lei lo capisce, gli fa perdere la testa e inizia a chiedergli soldi. Se lui non la paga, lei non gli concede di passeggiare con lui. Nel frattempo i due si scambiano messaggi, si chiamano "amore" e si mandano i cuoricini via chat. La frequentazione è saltuaria: lui le chiede di incontrarla ma lei dice "non sto bene, non riesco" e accetta solo quando è certa di incassare. Allora lui le regala rotoli di banconote, mandandole prima le foto dei soldi, continuando a scrivere "amore mio mi manchi".

La fine del rapporto e la denuncia

- Quando la vittima apre gli occhi arriva la denuncia. Nel capo di imputazione si legge che la donna inviava "messaggi dal contenuto sentimentale tesi a prospettare un progetto di vita in comune". Senza averne nessuna intenzione. E così la Procura, una volta chiuse le indagini, ha deciso di procedere.