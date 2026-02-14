Lecco, lite tra vicini con spray al peperoncino: 60enne ferito
Gli screzi tra le due dirimpettaie erano all'ordine del giorno fino a quando l'ultimo litigio è degenerato e lei ha tirato fuori la sostanza urticante
ospedale © Istockphoto
Le liti di condominio tra le due dirimpettaie erano all'ordine del giorno. Litigi su litigi in quel condominio a Calco, in provincia di Lecco. L'ultima è finita male. Una delle due, 60 anni entrambe, ha tirato fuori uno spray al peperoncino che puntato contro l'altra. Poi ha "premuto" il grilletto. Dolore, urla. Poi la corsa all'ospedale: rischia di perdere la vista.
La sostanza dritta negli occhi
Dopo l'ennesima lite una delle due ha deciso di ricorrere lo spray al peperoncino. Così ha schiacciato l'erogatore puntando verso di lei e ha svuotato il contenitore dritto nei suoi occhi. La sessantenne ha provato a proteggersi ma alla fine ha complicato la situazione visto che con le mani si è sparsa la sostanza urticante negli occhi. Inoltre, come riporta Il Giorno, ha anche inalato lo spray.
La corsa in ospedale
Non ci vedeva più, avvertiva un forte bruciore, continuava a lacrimare e faticava a respirare. I familiari l'hanno così accompagnata in ospedale, al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic di Merate. Dopo la prima assistenza per lavare via la sostanza urticante e valutare meglio la situazione, è stata trasferita al Niguarda di Milano, il Centro antiveleni regionale di riferimento per le intossicazioni, anche da spray al peperoncino.