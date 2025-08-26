Lodi, esplode una bomboletta di spray al peperoncino: Pronto soccorso evacuato

Il Pronto soccorso dell'ospedale di Lodi è stato evacuato dopo che una bomboletta di spray al peperoncino è esplosa nella borsa di una donna. L'allarme è scattato quando i pazienti, in attesa di essere visitati, hanno iniziato a sentire un odore irritante e ad accusare bruciore agli occhi. Malati e operatori sanitari sono stati fatti uscire fuori dai locali. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno individuato l'origine della sostanza urticante nel contenitore rotto, all'interno della borsa della donna. Nessuno è rimasto ferito. I presenti hanno avuto solo bruciore agli occhi, senza la necessità di particolari cure.