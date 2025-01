Il conducente di un camion è morto a Mandello, nel Lecchese, dopo che il suo mezzo è uscito di strada, sfondando il guardrail e finendo in un dirupo lungo la Superstrada 36. Il camionista stava percorrendo l'arteria in direzione sud, verso Lecco, quando ha perso il controllo del mezzo forse per un malore o per un colpo di sonno. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Bellano (Lecco), i vigili del fuoco, il 118 e il soccorso alpino di Mandello.