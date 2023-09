Nel Lecchese lavoratore edile precipita con l'escavatore, morto

Nel Lecchese un lavoratore edile di 60 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto mentre stava conducendo un escavatore lungo la strada che collega la Valbiandino, sulle montagne della provincia.

Per cause ancora da in corso d'accertamento, l'operaio è uscito di strada, precipitando lungo la scarpata sotto la quale scorre il torrente Troggia. L'uomo è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per i gravi traumi riportati nella caduta.