Lecce, violenza sessuale sullo scuolabus: arrestato l'autista

Violenza sessuale sullo scuolabus.

Di questa accusa, per un reato aggravato e continuato ai danni di minorenni, dovrà rispondere un uomo di 48 anni. Si tratta dell'autista di un pulmino di una ditta privata in Salento arrestato dai carabinieri per aver adescato e abusato, nel tragitto da casa a scuola, di almeno sei studenti tra i 14 e i 16 anni.