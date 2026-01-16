Lecce, si laurea da un letto di ospedale e partorisce dopo meno di due ore

Al giornale, la 27enne ha raccontato che "è successo tutto con una fretta inaspettata. Il parto era previsto per l'11 febbraio, ma per problemi di posizione del bambino la ginecologa mi ha comunicato che la data sarebbe stata anticipata per la fine di gennaio. Così, due settimane addietro, ho inoltrato un'email a Bari (dove ha sede la mia università telematica) per comunicare l'impossibilità a essere presente per la discussione e la successiva proclamazione e ho chiesto di poter procedere da remoto. La richiesta è stata accettata e proprio per giovedì era prevista la discussione. Venerdì, invece, avrei proceduto con il pre-ricovero in attesa del taglio cesareo fissato per le prossime settimane".