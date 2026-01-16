Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Al "Vito Fazzi"

Lecce, si laurea da un letto di ospedale e partorisce dopo meno di due ore

"Ora sono stanca ma felice", ha commentato

16 Gen 2026 - 17:05
Visualizza il post su Facebook

Lecce, una 27enne, Martina Maggio, si è laureata, a distanza, da un letto del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale "Vito Fazzi" e dopo meno di due ore ha partorito. È accaduto giovedì 15 gennaio. "La neomamma e neolaureata ha ringraziato operatori e operatrici del reparto per la collaborazione e la cura: buona vita al piccolo e auguri a mamma e papà", ha scritto su Facebook la Asl di Lecce.

"Stanca ma felice"

 La 27enne, di San Cassiano (Lecce) e agente di polizia locale a Montenero di Bisaccia (Campobasso), ha conseguito la laurea triennale in Psicologia. "Ora sono stanca ma felice", ha detto Maggio a la Repubblica.

Leggi anche

Catania, partorisce il giorno dell'esame: la commissione si trasferisce in ospedale per la prova

Firenze, partorisce il giorno prima della laurea: discute la tesi dall'ospedale

Al giornale, la 27enne ha raccontato che "è successo tutto con una fretta inaspettata. Il parto era previsto per l'11 febbraio, ma per problemi di posizione del bambino la ginecologa mi ha comunicato che la data sarebbe stata anticipata per la fine di gennaio. Così, due settimane addietro, ho inoltrato un'email a Bari (dove ha sede la mia università telematica) per comunicare l'impossibilità a essere presente per la discussione e la successiva proclamazione e ho chiesto di poter procedere da remoto. La richiesta è stata accettata e proprio per giovedì era prevista la discussione. Venerdì, invece, avrei proceduto con il pre-ricovero in attesa del taglio cesareo fissato per le prossime settimane". 

Tuttavia, mercoledì, le si sono rotte le acque. "Ho immediatamente contattato la ginecologa che mi ha suggerito di raggiungere l'ospedale 'Vito Fazzi' dove c'è la terapia intensiva neonatale. Da quel momento è stato un turbinio di emozioni, di cambi di programma fino al doppio lieto evento", ha aggiunto. La mamma e il bambino stanno bene.

Ti potrebbe interessare

lecce

Sullo stesso tema