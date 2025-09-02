Catania, partorisce il giorno dell'esame: la commissione si trasferisce in ospedale per la prova

"La difficoltà la felicità è stata doppia per questa ragazza che ha avuto un parto difficile, - ha commentato lo stesso Nino Rapisarda, primario di Ginecologia dell'ospedale San Marco di Catania. - Abbiamo sostenuto l'esame nella mia stanza. Avevo le lacrime agli occhi: abbiamo concretizzato con i fatti cosa significa applicare la parità di genere. Se non avesse sostenuto l'esame la giovane avrebbe saltato questa sessione e sarebbe stato ingiusto".