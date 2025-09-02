Catania, partorisce il giorno dell'esame: la commissione si trasferisce in ospedale per la prova

Laura Laganga Senzio, 33 anni, diventata mamma di Raffaele, ha avuto la possibilità di affrontare la prova concorsuale per l'accesso al corso di specializzazione per insegnanti di sostegno nella stanza del primario
Il giorno dell'esame coincide con quello del parto. E allora i professori della commissione si trasferiscono in corsia per permettere alla neomamma di sostenere la prova e non perdere la sessione. E' accaduto a Catania. La candidata Laura Laganga Senzio, 33 anni, diventata mamma di Raffaele, ha avuto la possibilità di affrontare la prova concorsuale per l'accesso al corso di specializzazione per insegnanti di sostegno all'Università Kore di Enna direttamente all'ospedale San Marco. I professori del dipartimento di Studi classici, Linguistici e della Formazione, diretto da Marinella Muscarà hanno fatto una trasferta.
"Due giorni dopo il parto - ha raccontato la neomamma a La Sicilia - è arrivato il primario per il giro di visite; pensavo mi dicesse qualcosa sulle mie condizioni, invece, mi ha annunciato che l’indomani avrei avuto la possibilità di sostenere l’esame. La mia prima reazione è stata il pianto, non potevo crederci. L'indomani sono andata nella stanza del primario e, con tranquillità, ho risposto alle domande. Aspetto la graduatoria. Incrociamo le dita".
"La difficoltà la felicità è stata doppia per questa ragazza che ha avuto un parto difficile, - ha commentato lo stesso Nino Rapisarda, primario di Ginecologia dell'ospedale San Marco di Catania. - Abbiamo sostenuto l'esame nella mia stanza. Avevo le lacrime agli occhi: abbiamo concretizzato con i fatti cosa significa applicare la parità di genere. Se non avesse sostenuto l'esame la giovane avrebbe saltato questa sessione e sarebbe stato ingiusto".
La 33enne aveva avvisato l'ateneo di non poter raggiungere la sede d'esame a Enna a causa della maternità imminente e del parto che è poi effettivamente avvenuto il giorno dell'esame. L'università Kore ha immediatamente organizzato il test in ospedale, che fa parte del Policlinico di Catania, risolvendo l'emergenza nell'arco di meno di 24 ore. Il rettore dell'Uke, Paolo Scollo, anche lui ginecologo, ha emesso infatti uno speciale decreto che ha consentito a una delle sottocommissioni di organizzare la prova d'esame direttamente nella struttura ospedaliera, con la collaborazione determinante del direttore generale dell'azienda San Marco, Gaetano Sirna, e del direttore sanitario, Antonio Lazzara.
L'esame si è svolto nello studio del primario, con la presenza del personale sanitario, che si è detto "entusiasta e commosso per l'iniziativa e che ha garantito la pubblicità della prova concorsuale".
